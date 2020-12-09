CANLI İZLE: Esra Erol 9 Aralık Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta temizlik takıntısı olan bir kadın, bir tarafta cimri bir adam... Şimdi ne olacak? Fatma Hasan’ı affedecek mi? Celal Amca ve Kadriye Teyze’nin 43 yıllık hayali Esra Erol’da gerçek oluyor! 22 yaşındaki Yiğitcan’ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Fidan’ı Esra Erol buldu! Yiğitcan annesine Esra Erol’da kavuşacak! Ebru’nun son hamlesi herkesi şoke edecek! Bu sözleri çok konuşulacak! Kocası hayatına son verdi, kayınpederi iki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Kübranur’un filmleri aratmayacak hayat hikayesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta temizlik takıntısı olan bir kadın, bir tarafta cimri bir adam... Şimdi ne olacak? Fatma Hasan'ı affedecek mi? Celal Amca ve Kadriye Teyze'nin 43 yıllık hayali Esra Erol'da gerçek oluyor! 22 yaşındaki Yiğitcan'ın bugüne kadar hiç görmediği annesi Fidan'ı Esra Erol buldu! Yiğitcan annesine Esra Erol'da kavuşacak! Ebru'nun son hamlesi herkesi şoke edecek! Bu sözleri çok konuşulacak! Kocası hayatına son verdi, kayınpederi iki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Kübranur'un filmleri aratmayacak hayat hikayesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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