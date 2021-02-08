CANLI İZLE: Esra Erol 8 Şubat Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer ve annesi Hayriye’yi bekleyen büyük haber ne? 19 yaşındaki kızları Arife evli olan 40 yaşındaki patronu Ersin’le kaçtı, ortalık karıştı! Beraber kaçan Arife ve Ersin ile ilgili son dakika gelişmesi! Akılalmaz bir ihanet öyküsü! Kocası Ömer’in ihanetiyle sarsılan Zekiye Hanım’ın isyanı! Çocukları evde bıraktı, altınları ve paralı alıp Vedat Özkan’a kaçtı! Anne oğulun büyük isyanı! Şiddet gördü, sokağa atıldı, bebeği elinden alındı... 4 aylıkken bıraktığı evladına 18 yıldır hasret olan anne çocuğuna kavuşabilecek mi? 18 yaşındaki Gülbeyaz Can’ nerede? Gülbeyaz’ın annesinin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer ve annesi Hayriye'yi bekleyen büyük haber ne? 19 yaşındaki kızları Arife evli olan 40 yaşındaki patronu Ersin'le kaçtı, ortalık karıştı! Beraber kaçan Arife ve Ersin ile ilgili son dakika gelişmesi! Akılalmaz bir ihanet öyküsü! Kocası Ömer'in ihanetiyle sarsılan Zekiye Hanım'ın isyanı! Çocukları evde bıraktı, altınları ve paralı alıp Vedat Özkan'a kaçtı! Anne oğulun büyük isyanı! Şiddet gördü, sokağa atıldı, bebeği elinden alındı... 4 aylıkken bıraktığı evladına 18 yıldır hasret olan anne çocuğuna kavuşabilecek mi? 18 yaşındaki Gülbeyaz Can' nerede? Gülbeyaz'ın annesinin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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