CANLI İZLE: Esra Erol 8 Ocak Cuma

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Esra Erol 8 Ocak Cuma canlı yayın izle - 08.01.2021

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Giriş: 08.01.2021 16:55
Güncelleme:08.01.2021 17:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Erdi ve Ayfer nikah masasına oturacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Gülden’in yanında kaldığı Ayfer stüdyoya geliyor! Ceylan’ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Derya Çürük ve annesi canlı yayında kavuştu! Derya’nın son kararı ne olacak? Furkan’ın babası Hüseyin Türkmen canlı yayında! Muhammet aylardır görmediği evladına kavuştu! Baba kızın hasret dolu dakikaları! Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 31 yaş büyük adamla evlendi! Hayatının şokunu yaşayan ailenin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Erdi ve Ayfer nikah masasına oturacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Gülden'in yanında kaldığı Ayfer stüdyoya geliyor! Ceylan'ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Derya Çürük ve annesi canlı yayında kavuştu! Derya'nın son kararı ne olacak? Furkan'ın babası Hüseyin Türkmen canlı yayında! Muhammet aylardır görmediği evladına kavuştu! Baba kızın hasret dolu dakikaları! Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 31 yaş büyük adamla evlendi! Hayatının şokunu yaşayan ailenin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 8 OCAK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

8 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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