CANLI İZLE: Esra Erol 8 Nisan Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülhan kararları Türkiye’yi şaşırttı! Zeynep Manav hasta çocuğunun ameliyat parasını alıp kaçtı mı? Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 29 Mart’ta ortadan kaybolan Eda Altuntaş nerede? ‘Kocam beni kapı komşumla aldattı’ diyen Asiye Hanım’ın akılalmaz iddiaları! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülhan kararları Türkiye'yi şaşırttı! Zeynep Manav hasta çocuğunun ameliyat parasını alıp kaçtı mı? Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 29 Mart'ta ortadan kaybolan Eda Altuntaş nerede? 'Kocam beni kapı komşumla aldattı' diyen Asiye Hanım'ın akılalmaz iddiaları! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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