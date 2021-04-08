08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 8 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 8 Nisan Perşembe canlı yayın izle - 08.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 16:51
Güncelleme:08.04.2021 17:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülhan kararları Türkiye’yi şaşırttı! Zeynep Manav hasta çocuğunun ameliyat parasını alıp kaçtı mı? Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 29 Mart’ta ortadan kaybolan Eda Altuntaş nerede? ‘Kocam beni kapı komşumla aldattı’ diyen Asiye Hanım’ın akılalmaz iddiaları! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gülhan kararları Türkiye'yi şaşırttı! Zeynep Manav hasta çocuğunun ameliyat parasını alıp kaçtı mı? Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 29 Mart'ta ortadan kaybolan Eda Altuntaş nerede? 'Kocam beni kapı komşumla aldattı' diyen Asiye Hanım'ın akılalmaz iddiaları! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

8 Nisan günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Nisan Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Nisan Perşembe
Esra Erol 7 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Nisan Çarşamba tek parça izle
3. kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep Esra Erol canlı yayında
3. kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep Esra Erol canlı yayında
Zeynep Manav olayı herkesi şoke etti! 3. kuma olarak kaçtı
Zeynep Manav olayı herkesi şoke etti! 3. kuma olarak kaçtı
Esra Erol 6 Nisan Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Nisan Salı tek parça izle
Esra Erol 5 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 5 Nisan Pazartesi tek parça izle
Muammer Ay Esra Erol'da canlı yayınında! İlk kez konuştu
Muammer Ay Esra Erol'da canlı yayınında! İlk kez konuştu
Küçük elti kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu
Küçük elti kocası Ercan'a Esra Erol'da kavuştu
Esra Erol'da 2 Nisan Cuma tek parça full izle
Esra Erol'da 2 Nisan Cuma tek parça full izle
İZLE: Esra Erol 1 Nisan Perşembe
İZLE: Esra Erol 1 Nisan Perşembe
Esra Erol 31 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 31 Mart Çarşamba tek parça full izle
Küçük Hamide annesiyle buluştu
Küçük Hamide annesiyle buluştu
Daha Fazla Video Göster