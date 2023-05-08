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Esra Erol 8 Mayıs Pazartesi tek parça izle

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Giriş: 08.05.2023 16:51
Güncelleme:09.05.2023 09:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aşkını haykırdı, yalvardı, diz çöktü, ne yaptıysa olmadı! Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! “23 yıllık kocam Mustafa Rahime Fatma ile birlikte” dedi, kocasına hesap sorup meydan okudu! Bugün hesaplaşma vakti! Azize kocası Mustafa ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aşkını haykırdı, yalvardı, diz çöktü, ne yaptıysa olmadı! Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Muhammed kim? Esma ile bağlantısı ne? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! "23 yıllık kocam Mustafa Rahime Fatma ile birlikte" dedi, kocasına hesap sorup meydan okudu! Bugün hesaplaşma vakti! Azize kocası Mustafa ile karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 8 MAYIS PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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