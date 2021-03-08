CANLI İZLE: Esra Erol 8 Mart Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Zeynep için karar vakti! Şimdi ne yapacak? Yeni bir yuva kurmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Halil İbrahim, Kibar ve Kibar’ın kardeşim tanıttığı Hanefi ile stüdyoda yüzleşecek! Emrecan’ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! 20 yıllık hasret sona erecek! 69 yaşındaki Hatice Hanım’ın başına gelenler şoke edecek! 21 yaşındaki Yasemin 15 gün ortadan kayboldu! Anne babanın Yasemin ile ilgili büyük şüphesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Zeynep için karar vakti! Şimdi ne yapacak? Yeni bir yuva kurmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Halil İbrahim, Kibar ve Kibar'ın kardeşim tanıttığı Hanefi ile stüdyoda yüzleşecek! Emrecan'ın hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! 20 yıllık hasret sona erecek! 69 yaşındaki Hatice Hanım'ın başına gelenler şoke edecek! 21 yaşındaki Yasemin 15 gün ortadan kayboldu! Anne babanın Yasemin ile ilgili büyük şüphesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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