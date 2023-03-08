Esra Erol 8 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 8 Şubat’ta ortadan kaybolan, Nuran tarafından zorla tutulduğu iddia edilen, hapis hayatı yaşayan, başına gelmeyen kalmayan Dilek tüm gerçekleri itiraf etmeye, Nuran’ın gerçek yüzünü kovalamaya geliyor! Şok suçlamalar, akılalmaz iddialar! Boşanmak için adliye koridorlarında karşı karşıya geldiler! İbrahim ve Arzu’nun son hesaplaşması! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 8 Şubat'ta ortadan kaybolan, Nuran tarafından zorla tutulduğu iddia edilen, hapis hayatı yaşayan, başına gelmeyen kalmayan Dilek tüm gerçekleri itiraf etmeye, Nuran'ın gerçek yüzünü kovalamaya geliyor! Şok suçlamalar, akılalmaz iddialar! Boşanmak için adliye koridorlarında karşı karşıya geldiler! İbrahim ve Arzu'nun son hesaplaşması! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.