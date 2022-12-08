Esra Erol 8 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nergiz kızı Gamze’yi Erdi’nin elinden kurtarabilecek mi? Bugün Ayfer kocası Erdi ve Gamze’ye hesap sormaya gelecek! Esra Erol’un Gülizar’a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nergiz kızı Gamze'yi Erdi'nin elinden kurtarabilecek mi? Bugün Ayfer kocası Erdi ve Gamze'ye hesap sormaya gelecek! Esra Erol'un Gülizar'a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.