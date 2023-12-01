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Esra Erol 1 Aralık Cuma yayın izle

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Giriş: 01.12.2023 16:46
Güncelleme:01.12.2023 22:02
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu Nazlı çılgına döndü! Serdal’ın sevgilisi aşkının mı yoksa parasının mı peşinde? Nazlı boşanmam dedi, Serdal ve Ayfer’in oyununu bozdu! Hepsi bir oyun muydu? Sezer bu oyunda piyon muydu? Her şey bir yalandan ibaret mi? Sezer’i merdivende uyurken bulduğunu iddia eden Faruk mu yok annesi İlknur ve sevgilisi Turan mı yalan söylüyor? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Aralık 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu Nazlı çılgına döndü! Serdal'ın sevgilisi aşkının mı yoksa parasının mı peşinde? Nazlı boşanmam dedi, Serdal ve Ayfer'in oyununu bozdu! Hepsi bir oyun muydu? Sezer bu oyunda piyon muydu? Her şey bir yalandan ibaret mi? Sezer'i merdivende uyurken bulduğunu iddia eden Faruk mu yok annesi İlknur ve sevgilisi Turan mı yalan söylüyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 1 ARALIK YAYIN İZLE

1 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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