09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle

Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 16:40
Güncelleme:08.11.2021 19:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kübra’nın kocası Sezer günler sonra neden geri geliyor? Kübra Sezer cephesinde yeni gelişme! Sosyal medyadan çıkmadı, başına gelmeyen kalmadı! Anlattıklarına kimse inanamadı! İddiaların hedefindeki Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail karısı Seher’le kaçtı! Kim doğruyu söylüyor! Karısı defalarca kaçtı, o her defasında affetti! Bugün hesaplaşma vakti! Adem karısı Fatma ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Esra Erol'da 8 Kasım yeni bölüm tekrar izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kübra'nın kocası Sezer günler sonra neden geri geliyor? Kübra Sezer cephesinde yeni gelişme! Sosyal medyadan çıkmadı, başına gelmeyen kalmadı! Anlattıklarına kimse inanamadı! İddiaların hedefindeki Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail karısı Seher'le kaçtı! Kim doğruyu söylüyor! Karısı defalarca kaçtı, o her defasında affetti! Bugün hesaplaşma vakti! Adem karısı Fatma ile ilk kez karşı karşıya gelecek!

ESRA EROL'DA 8 KASIM 2021 TEKRAR İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle
Esra Erol’da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 1 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 28 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 26 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Ekim tekrar izle
Esra Erol 25 Ekim tekrar izle
Esra Erol 22 Ekim Cuma tekrar yayın izle
Esra Erol 22 Ekim Cuma tekrar yayın izle
Esra Erol 20 Ekim 2021 tekrar yayın izle
Esra Erol 20 Ekim 2021 tekrar yayın izle
Esra Erol 19 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 19 Ekim Salı tek parça izle
Daha Fazla Video Göster