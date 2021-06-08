Esra Erol 8 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayten teyzenin eşi Mustafa canlı yayında ilk kez konuşacak! Hülya ile ilgili iddialar doğru mu? Dün gece neler yaşandı? Mehmet’in son hamlesi ortalığı karıştıracak? Kocası Bayram evli olan en yakın arkadaşıyla kaçtı! Engelli çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Ayşe’nin feryadı! 3 yıldır kayıp olan Ümran Uysal nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Haziran 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayten teyzenin eşi Mustafa canlı yayında ilk kez konuşacak! Hülya ile ilgili iddialar doğru mu? Dün gece neler yaşandı? Mehmet'in son hamlesi ortalığı karıştıracak? Kocası Bayram evli olan en yakın arkadaşıyla kaçtı! Engelli çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Ayşe'nin feryadı! 3 yıldır kayıp olan Ümran Uysal nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.