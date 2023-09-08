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Esra Erol 8 Eylül Cuma izle

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Giriş: 08.09.2023 16:33
Güncelleme:08.09.2023 21:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Üstün’e aşık oldu, uğruna eşi Kemal’i terk etti, canlı yayında büyük şok yaşadı! Üstün tarafından yüzüstü bırakıldı! Üstelik sevdiği adam tarafından ihanete uğradığını öğrendi! Genç sevgilisi tarafından terk edilen Aynur ne yapacak? “Çocukların babaları farklıydı” dedi, Sevim Hanım’ın akıllara durgunluk veren itirafı güne damgasını vurdu! Pekim Sevim doğruyu mu söylüyor? Herkesten saklanan büyük sır ne? Sevim Hanım gerçekleri itiraf etmeye geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Eylül 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Üstün'e aşık oldu, uğruna eşi Kemal'i terk etti, canlı yayında büyük şok yaşadı! Üstün tarafından yüzüstü bırakıldı! Üstelik sevdiği adam tarafından ihanete uğradığını öğrendi! Genç sevgilisi tarafından terk edilen Aynur ne yapacak? "Çocukların babaları farklıydı" dedi, Sevim Hanım'ın akıllara durgunluk veren itirafı güne damgasını vurdu! Pekim Sevim doğruyu mu söylüyor? Herkesten saklanan büyük sır ne? Sevim Hanım gerçekleri itiraf etmeye geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

8 EYLÜL CUMA ESRA EROL'DA İZLE

8 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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