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Esra Erol 8 Aralık Çarşamba tek parça izle

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Giriş: 08.12.2021 16:37
Güncelleme:08.12.2021 19:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet’in son hamlesi çileden çıkaracak! Fatma şimdi ne yapacak? Esra Erol’a sığındı, onun dokunuşuyla tüm acıları geride bıraktı! Doğuma günler kala Kübra yeni evinin kapısından ilk kez girecek! Kübra’nın yeni hayatının ilk günü! Dilara annesiyle ilk kez yüzleşecek! Evden kaçtıktan sonra ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kayıp Semanur’u Esra Erol buldu! Bugün baba ve kız arasında büyük kavuşma! Telat Bey karısı Semanur’la canlı yayında yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet'in son hamlesi çileden çıkaracak! Fatma şimdi ne yapacak? Esra Erol'a sığındı, onun dokunuşuyla tüm acıları geride bıraktı! Doğuma günler kala Kübra yeni evinin kapısından ilk kez girecek! Kübra'nın yeni hayatının ilk günü! Dilara annesiyle ilk kez yüzleşecek! Evden kaçtıktan sonra ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kayıp Semanur'u Esra Erol buldu! Bugün baba ve kız arasında büyük kavuşma! Telat Bey karısı Semanur'la canlı yayında yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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