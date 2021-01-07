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Esra Erol 7 Ocak Perşembe tek parça izle - 07.01.2021

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Giriş: 07.01.2021 16:55
Güncelleme:07.01.2021 19:01
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Ceylan gözyaşlarına boğuldu! Ceylan’ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Sosyal medyadan tanıştı, evli olan Onur’a kaçtı! Gülden canlı yayına gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! 100 bin lira altınla birlikte ortadan kaybolan Derya Çürük nerede? Derya ile ilgili son dakika gelişmesi! Muhammet karısı Zeynep ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Hiç görmediği babasını arayan Furkan’ın özlemi son bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Ceylan gözyaşlarına boğuldu! Ceylan'ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Sosyal medyadan tanıştı, evli olan Onur'a kaçtı! Gülden canlı yayına gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! 100 bin lira altınla birlikte ortadan kaybolan Derya Çürük nerede? Derya ile ilgili son dakika gelişmesi! Muhammet karısı Zeynep ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Hiç görmediği babasını arayan Furkan'ın özlemi son bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 7 OCAK PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE

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