Esra Erol 7 Haziran Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Şengül terk etti, hayatının şokunu canlı yayında yaşadı, bugün Nuray’dan boşanmak için adliyeye gitti! Ali’nin yaptıklarına inanamayacaksınız! Son dakikada büyük dönüş! Seher eve dönüyor mu? Sabile’nin son hamlesi ne? Batuhan şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Haziran 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Şengül terk etti, hayatının şokunu canlı yayında yaşadı, bugün Nuray'dan boşanmak için adliyeye gitti! Ali'nin yaptıklarına inanamayacaksınız! Son dakikada büyük dönüş! Seher eve dönüyor mu? Sabile'nin son hamlesi ne? Batuhan şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.