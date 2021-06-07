Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaş küçük eşi evden kaçtı, Ayten Teyze gözyaşları içinde yalvardı! Ayten ve Mustafa 3 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Kamuran’ın babası son sözü söyledi, son noktayı koydu! Kamuran babasının evine dönecek mi? Baba kız aylar sonra stüdyoda yüzleşecek! Aşk masalı kabusa mı dönüyor? Mehmet ve Hülya arasında neler oldu? 4 kez evlilik teklifi etti, 2 kez nişanlandı, elinde ne varsa verdi... Bekir Bey’in feryadı! Kamuran babasının evine mi dönecek yoksa Kadir ile mi barışacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Haziran 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaş küçük eşi evden kaçtı, Ayten Teyze gözyaşları içinde yalvardı! Ayten ve Mustafa 3 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Kamuran'ın babası son sözü söyledi, son noktayı koydu! Kamuran babasının evine dönecek mi? Baba kız aylar sonra stüdyoda yüzleşecek! Aşk masalı kabusa mı dönüyor? Mehmet ve Hülya arasında neler oldu? 4 kez evlilik teklifi etti, 2 kez nişanlandı, elinde ne varsa verdi... Bekir Bey'in feryadı! Kamuran babasının evine mi dönecek yoksa Kadir ile mi barışacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.