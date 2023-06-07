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Esra Erol 7 Haziran Çarşamba izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 7 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yıllarca şiddet gördü, her şeye çocukları için katlandı, sonunda sokak ortasında öldüresiye dövüldü, kayınvalidesinin her sözü olay oldu! Bugün yüzleşme vakti! Akibe'nin eşi Ali İhsan stüdyoya geliyor! "Yuvamı kayınpederim yıktı, karımdan şiddet gördüm ama karımı çok seviyorum" diyen bir adam, "bir gün bile yüzüm gülmedi, artık boşamak istiyorum" diyen bir kadın! Ayşe ile Mustafa'da büyük hesaplaşma! "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...
ESRA EROL 7 HAZİRAN ÇARŞAMBA YAYIN İZLE
7 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.