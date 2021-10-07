Esra Erol 7 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Barış bebeği kaçırdı, Kübra isyan etti! Bebeği teslim edecek mi? Aziz’e kaçan Şaduman canlı yayında! Kocası İbrahim Yeliz’le kaçtı, kumalık teklif etti! 16 aylık bebeği de alıp ortadan kaybolan Cansu’nun anne babasının feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Barış bebeği kaçırdı, Kübra isyan etti! Bebeği teslim edecek mi? Aziz'e kaçan Şaduman canlı yayında! Kocası İbrahim Yeliz'le kaçtı, kumalık teklif etti! 16 aylık bebeği de alıp ortadan kaybolan Cansu'nun anne babasının feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.