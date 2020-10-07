Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ‘kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor’ diyen kadının iddiaları şoke etti! O konuştu yer yerinden oynadı... %50 zihinsel engelli olan Eda Şahin 26 Eylül günü ortadan kayboldu! 64 yaşındaki adamla ortadan kaybolan 20 yaşındaki Eda nerede? Mehmet Akyol velayeti Ebru’da olan 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır kaçırmaya devam ediyor! 20 yıllık karısı Nurgül %88 zihinsel engelli kızını odaya kilitleyip ortadan kayboldu! Kayıp Nurgül’le ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! ‘20 yıllık eşim 12 yıldır farklı kadınlarla sürekli olarak beni aldatıyor’ diyen Hatice Hanımın isyanı! 2 yaşındaki evladını da bıraktı, 13 Eylül’de ortadan kayboldu! 22 yaşındaki Cansu nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 'kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Feruze ile yaşıyor' diyen kadının iddiaları şoke etti! O konuştu yer yerinden oynadı... %50 zihinsel engelli olan Eda Şahin 26 Eylül günü ortadan kayboldu! 64 yaşındaki adamla ortadan kaybolan 20 yaşındaki Eda nerede? Mehmet Akyol velayeti Ebru'da olan 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır kaçırmaya devam ediyor! 20 yıllık karısı Nurgül %88 zihinsel engelli kızını odaya kilitleyip ortadan kayboldu! Kayıp Nurgül'le ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! '20 yıllık eşim 12 yıldır farklı kadınlarla sürekli olarak beni aldatıyor' diyen Hatice Hanımın isyanı! 2 yaşındaki evladını da bıraktı, 13 Eylül'de ortadan kayboldu! 22 yaşındaki Cansu nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.