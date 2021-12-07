Esra Erol 7 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol’un Fatma’ya büyük teklifi ne? Fatma şimdi ne yapacak? 3 çocuğunu ve kocasını bırakıp ortadan kaybolan Dilara’yı Esra Erol buldu! Dilara neden kaçtı? Kimin yanına gitti? Bir yıldır haber alınamayan Melissa’yı Esra Erol buldu! Bugün yüzleşme ve hesaplaşma vakti! Baba Hakan kızı Melissa ve Dünürü’yle karşı karşıya gelecek! 23 Kasım’dan beri karısı ve çocuklarından haber alamayan Mustafa Bey’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Aralık 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol'un Fatma'ya büyük teklifi ne? Fatma şimdi ne yapacak? 3 çocuğunu ve kocasını bırakıp ortadan kaybolan Dilara'yı Esra Erol buldu! Dilara neden kaçtı? Kimin yanına gitti? Bir yıldır haber alınamayan Melissa'yı Esra Erol buldu! Bugün yüzleşme ve hesaplaşma vakti! Baba Hakan kızı Melissa ve Dünürü'yle karşı karşıya gelecek! 23 Kasım'dan beri karısı ve çocuklarından haber alamayan Mustafa Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.