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Esra Erol 6 Nisan Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 06.04.2023 16:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ne olay bitti, ne kavga! İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan’ı konuşuyor! Olayların hedefindeki, bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan’ın annesi ilk kez konuşacak! 20 aylık bebeğini de aldı, sosyal medyadan tanıştığı Ahmet’e kaçtı, Esra Erol sordu Ahmet inkar etti! Ahmet Sariye’yi stüdyoya getirecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ne olay bitti, ne kavga! İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan'ı konuşuyor! Olayların hedefindeki, bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan'ın annesi ilk kez konuşacak! 20 aylık bebeğini de aldı, sosyal medyadan tanıştığı Ahmet'e kaçtı, Esra Erol sordu Ahmet inkar etti! Ahmet Sariye'yi stüdyoya getirecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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6 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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