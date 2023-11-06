Esra Erol 6 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet mi, bir kayıp vakası mı? Esra Erol sordu Serkan Şahin sürekli çelişkili konuştu! Tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Yayından sonra ortalığı birbirine katan Serkan Şahin neden çatıya çıktı? Çıktığı çatıdan polis eşliğinde indirilen ve 3 gündür gözaltında olan Serkan gerçekleri anlatacak mı? Kayıp Fevzi ile ilgili son dakika gelişmesi ve Kapaklı emniyetinin önünden canlı yayın! Fenomen Gül isyan etti, Ömer Almas inkar etti! Peki şimdi ne olacak? Taraflar canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet mi, bir kayıp vakası mı? Esra Erol sordu Serkan Şahin sürekli çelişkili konuştu! Tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Yayından sonra ortalığı birbirine katan Serkan Şahin neden çatıya çıktı? Çıktığı çatıdan polis eşliğinde indirilen ve 3 gündür gözaltında olan Serkan gerçekleri anlatacak mı? Kayıp Fevzi ile ilgili son dakika gelişmesi ve Kapaklı emniyetinin önünden canlı yayın! Fenomen Gül isyan etti, Ömer Almas inkar etti! Peki şimdi ne olacak? Taraflar canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.