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Esra Erol 6 Haziran Salı izle

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Giriş: 06.06.2023 16:40
Güncelleme:07.06.2023 01:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayfer boşanmaktan vaz mı geçti? Çok konuşulacak büyük yüzleşme! Kenan isyan etti, hesap sordu, meydan okudu, Sündüz 10 kez değil 3 kez kaçtım dedi, anlattıkları olay oldu! Sündüz’ün yanına kaçtığı iddia edilen Emre ilk kez konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Haziran 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Ayfer boşanmaktan vaz mı geçti? Çok konuşulacak büyük yüzleşme! Kenan isyan etti, hesap sordu, meydan okudu, Sündüz 10 kez değil 3 kez kaçtım dedi, anlattıkları olay oldu! Sündüz'ün yanına kaçtığı iddia edilen Emre ilk kez konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ESRA EROL 6 HAZİRAN SALI İZLE

6 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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