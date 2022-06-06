Esra Erol 6 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; o konuşacak yer yerinden oynayacak! Ali’yle kaçan, çocuklarına rest çeken Şengül’den herkesi şoke edecek büyük itiraf! Seher’in son kararı ne? Batuhan ve Seher ne zaman evleniyor? 10 aylık bebeğimin bana ihtiyacı var diyen Mervenur yuvasını kurtarabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; o konuşacak yer yerinden oynayacak! Ali'yle kaçan, çocuklarına rest çeken Şengül'den herkesi şoke edecek büyük itiraf! Seher'in son kararı ne? Batuhan ve Seher ne zaman evleniyor? 10 aylık bebeğimin bana ihtiyacı var diyen Mervenur yuvasını kurtarabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.