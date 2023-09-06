Esra Erol 6 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; İsmail ve Musa kardeşler neden 18 gün arayla canına kıydı? Bu ölümlerin yengeleri Besime ile ne ilgisi var? Kardeşlerden İsmail’in ölmeden önce yazdığı yazı akılları çok karıştıracak! “Eşim Aynur 45 bin lira ile ortadan kayboldu” dedi, Aynur Hanım aşkı genç sevgilim Üstün’de buldum dedi Kemal Bey isyan etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Eşimden darp görüyorum deyip baba evine sığındı, kardeşlerinin iddiasına göre tüm evi soyup kayıplara karıştı! Kardeşlerini uyku spreyi ile uyuttu mu? Tüm birikimlerini alıp kaçtı mı? Menekşe o gece yaşananları anlatmaya geliyor! Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; İsmail ve Musa kardeşler neden 18 gün arayla canına kıydı? Bu ölümlerin yengeleri Besime ile ne ilgisi var? Kardeşlerden İsmail'in ölmeden önce yazdığı yazı akılları çok karıştıracak! "Eşim Aynur 45 bin lira ile ortadan kayboldu" dedi, Aynur Hanım aşkı genç sevgilim Üstün'de buldum dedi Kemal Bey isyan etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Eşimden darp görüyorum deyip baba evine sığındı, kardeşlerinin iddiasına göre tüm evi soyup kayıplara karıştı! Kardeşlerini uyku spreyi ile uyuttu mu? Tüm birikimlerini alıp kaçtı mı? Menekşe o gece yaşananları anlatmaya geliyor! Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.