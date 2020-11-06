06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 6 Ekim Cuma tek parça izle

Esra Erol 6 Ekim Cuma tek parça izle - 06.11.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2020 17:08
Güncelleme:06.11.2020 20:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu... Türkiye'den ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'ın hayat hikayesini izledi. Esra Erol, Esra Evans'ı buldu! Milyonlar gözyaşlarına boğuldu. 31 yıl önce ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi... Akılalmaz iddialar! Şok suçlamalar... Gelin-kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyi'nin karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak? Büyük yüzleşmede bugün son perde! Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu.  Yolda bulduğunu nikah şahidi yaptı! O konuştu herkesi çileden çıkardı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

6 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu... Türkiye'den ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'ın hayat hikayesini izledi. Esra Erol, Esra Evans'ı buldu! Milyonlar gözyaşlarına boğuldu. 31 yıl önce ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi... Akılalmaz iddialar! Şok suçlamalar... Gelin-kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyi'nin karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak? Büyük yüzleşmede bugün son perde! Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Yolda bulduğunu nikah şahidi yaptı! O konuştu herkesi çileden çıkardı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı izle...

6 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol 6 Ekim Cuma tek parça izle
Esra Erol 6 Ekim Cuma tek parça izle
Esra Erol 5 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol 5 Ekim Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayınında büyük buluşma!
Esra Erol'da canlı yayınında büyük buluşma!
Esra Erol 4 Ekim Çarşamba izle
Esra Erol 4 Ekim Çarşamba izle
Esra Erol 2 Kasım tek parça izle!
Esra Erol 2 Kasım tek parça izle!
Esra Erol 29 Ekim Perşembe izle
Esra Erol 29 Ekim Perşembe izle
İZLE: Esra Erol 26 Ekim Pazartesi
İZLE: Esra Erol 26 Ekim Pazartesi
İZLE: Esra Erol 22 Ekim Cuma
İZLE: Esra Erol 22 Ekim Cuma
İZLE: Esra Erol 21 Ekim Çarşamba
İZLE: Esra Erol 21 Ekim Çarşamba
İZLE: Esra Erol 19 Ekim Pazartesi
İZLE: Esra Erol 19 Ekim Pazartesi
İZLE: Esra Erol 15 Ekim Perşembe
İZLE: Esra Erol 15 Ekim Perşembe
İZLE: Esra Erol 14 Ekim Çarşamba
İZLE: Esra Erol 14 Ekim Çarşamba
Daha Fazla Video Göster