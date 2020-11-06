Esra Erol 6 Ekim Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu... Türkiye'den ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'ın hayat hikayesini izledi. Esra Erol, Esra Evans'ı buldu! Milyonlar gözyaşlarına boğuldu. 31 yıl önce ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi... Akılalmaz iddialar! Şok suçlamalar... Gelin-kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyi'nin karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak? Büyük yüzleşmede bugün son perde! Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Yolda bulduğunu nikah şahidi yaptı! O konuştu herkesi çileden çıkardı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

6 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu... Türkiye'den ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'ın hayat hikayesini izledi. Esra Erol, Esra Evans'ı buldu! Milyonlar gözyaşlarına boğuldu. 31 yıl önce ABD'ye evlatlık verilen Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi... Akılalmaz iddialar! Şok suçlamalar... Gelin-kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyi'nin karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak? Büyük yüzleşmede bugün son perde! Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Yolda bulduğunu nikah şahidi yaptı! O konuştu herkesi çileden çıkardı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı izle...

6 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.