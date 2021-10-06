Esra Erol 6 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Melahat kızı Fatma’ya Esra Erol’da kavuşacak! Karısı Şaduman yakın akrabasıyla kaçan isyanı ve herkesi şoke edecek büyük şüphesi! Pide almayı unuttuğu için karısı tarafından evden atılan eşin büyük isyanı! İmam nikahlı eşi Barış Demir intikam almak için 18 yaşındaki Kübra’nın bebeğini kaçırdı! Çocuğuna kavuşmak isteyen Kübra’nın büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Melahat kızı Fatma'ya Esra Erol'da kavuşacak! Karısı Şaduman yakın akrabasıyla kaçan isyanı ve herkesi şoke edecek büyük şüphesi! Pide almayı unuttuğu için karısı tarafından evden atılan eşin büyük isyanı! İmam nikahlı eşi Barış Demir intikam almak için 18 yaşındaki Kübra'nın bebeğini kaçırdı! Çocuğuna kavuşmak isteyen Kübra'nın büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.