06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 6 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 6 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2021 17:04
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fatma her şeyi canlı yayın itiraf etti! Peki o evde neler yaşandı? Ahmet ve kayınvalidesi işkence iddialarına canlı yayında yanıt verecek! Çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış görüntüleri ortaya çıkan Esma’yı Esra Erol buldu! Esma gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya gidiyor! Bir sırt çantası ve poşetiyle ortadan kaybolan Dilara Köksal 10 Eylül Cuma günü ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Dilara nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fatma her şeyi canlı yayın itiraf etti! Peki o evde neler yaşandı? Ahmet ve kayınvalidesi işkence iddialarına canlı yayında yanıt verecek! Çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış görüntüleri ortaya çıkan Esma'yı Esra Erol buldu! Esma gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya gidiyor! Bir sırt çantası ve poşetiyle ortadan kaybolan Dilara Köksal 10 Eylül Cuma günü ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Dilara nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Aralık Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Aralık Pazartesi
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 3 Aralık Cuma tek parça full izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
22 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!
22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi!
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 30 Kasım Salı tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Kasım Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Kasım Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 24 Kasım Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 24 Kasım Çarşamba
Esra Erol 23 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 23 Kasım Salı tek parça izle
Esra Erol 22 Kasım tekrar yayın izle
Esra Erol 22 Kasım tekrar yayın izle
38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi
38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi
Daha Fazla Video Göster