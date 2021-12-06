Esra Erol 6 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fatma her şeyi canlı yayın itiraf etti! Peki o evde neler yaşandı? Ahmet ve kayınvalidesi işkence iddialarına canlı yayında yanıt verecek! Çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış görüntüleri ortaya çıkan Esma’yı Esra Erol buldu! Esma gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya gidiyor! Bir sırt çantası ve poşetiyle ortadan kaybolan Dilara Köksal 10 Eylül Cuma günü ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Dilara nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fatma her şeyi canlı yayın itiraf etti! Peki o evde neler yaşandı? Ahmet ve kayınvalidesi işkence iddialarına canlı yayında yanıt verecek! Çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış görüntüleri ortaya çıkan Esma'yı Esra Erol buldu! Esma gerçekleri anlatmaya, hesap sormaya gidiyor! Bir sırt çantası ve poşetiyle ortadan kaybolan Dilara Köksal 10 Eylül Cuma günü ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Dilara nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.