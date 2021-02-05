CANLI İZLE: Esra Erol 5 Şubat Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer hesap sordu, Salih ortadan kayboldu! Nilüfer ve Salih arasında son yüzleşme! Mustafa 20 yıl sonra kardeşi Kadriye ve annesi Naciye’ye kavuşacak! Hatice Teyze’nin eski gelininden herkesi şoke edecek suçlamalar! Mevla’nın Nilüfer’e son hareketi ortalığı karıştıracak! Hatice teyze kızı ve damadını affedecek mi? 19 yaşındaki kızları Arife, evli olan 40 yaşındaki patronu Ersin’e kaçtı, ortalık karıştı! Ersin’in eşi Ceyda konuşacak yer yerinden oynayacak! 25 yıllık karısı bir hafta önce ortadan kayboldu! Ali Bey’in kafasını karıştıran büyük şüphe ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Şubat 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer hesap sordu, Salih ortadan kayboldu! Nilüfer ve Salih arasında son yüzleşme! Mustafa 20 yıl sonra kardeşi Kadriye ve annesi Naciye'ye kavuşacak! Hatice Teyze'nin eski gelininden herkesi şoke edecek suçlamalar! Mevla'nın Nilüfer'e son hareketi ortalığı karıştıracak! Hatice teyze kızı ve damadını affedecek mi? 19 yaşındaki kızları Arife, evli olan 40 yaşındaki patronu Ersin'e kaçtı, ortalık karıştı! Ersin'in eşi Ceyda konuşacak yer yerinden oynayacak! 25 yıllık karısı bir hafta önce ortadan kayboldu! Ali Bey'in kafasını karıştıran büyük şüphe ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 5 ŞUBAT CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

5 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.