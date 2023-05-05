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Esra Erol 5 Mayıs Cuma canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Esra Erol'un mucizesini konuşuyor! 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı 42 yaşındaki Fatih Mehmet'in elinden Esra Erol kurtardı! Dünden bugüne neler yaşandı? Sıla ve Fatih ile ilgili son dakika gelişmesi ne? Hakan ne yaptıysa Esma'yı ikna edemedi! Hakan yeni sürprizleriyle bir kez daha eşinin karşısına çıkacak! Esma bu kez affedecek mi? Eve dönecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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