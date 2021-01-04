Esra Erol 4 Ocak Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fulya Fazilet ve babası Ahmet Bey aylar sonra karşı karşıya gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! Zafer bebeğini reddetti, Ceylan DNA testi istedi... Ceylan’ın 2 yaşındaki çocuğunun babası Zafer mi? Gelini Mina 3.5 yaşındaki çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Mina’nın Selin’le birlikte dilencilik yaptığı ortaya çıktı! Kayıp gelin Mina ve Selin ile ilgili son dakika gelişmesi! 22 yıl önce evladından ayrılmak zorunda kalan, evladını birlikte yaşadığı adama bırakan Songül, her yerde evladını arıyor! 3 kardeş yurda verildi, kardeşlerini en son 3 yaşındayken gördü... 22 yaşındaki Ufuk kardeşleri Faruk ve Gizem’i bulabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Fulya Fazilet ve babası Ahmet Bey aylar sonra karşı karşıya gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! Zafer bebeğini reddetti, Ceylan DNA testi istedi... Ceylan'ın 2 yaşındaki çocuğunun babası Zafer mi? Gelini Mina 3.5 yaşındaki çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Mina'nın Selin'le birlikte dilencilik yaptığı ortaya çıktı! Kayıp gelin Mina ve Selin ile ilgili son dakika gelişmesi! 22 yıl önce evladından ayrılmak zorunda kalan, evladını birlikte yaşadığı adama bırakan Songül, her yerde evladını arıyor! 3 kardeş yurda verildi, kardeşlerini en son 3 yaşındayken gördü... 22 yaşındaki Ufuk kardeşleri Faruk ve Gizem'i bulabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 OCAK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

4 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.