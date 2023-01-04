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Esra Erol 4 Ocak Çarşamba izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kavga, konuşulacaklar, hesaplaşma bitmedi! Yasin'in eski karısı Seda stüdyoda ilk kez konuşacak! Serpil'in yanına kaçtığı Yasin ile ilgili gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Gerçekler ne? Yuvalarını anneleri mi yıktı? Ayşegül'ün kocası Ahmet ve kayınvalidesi stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ESRA EROL 4 OCAK ÇARŞAMBA İZLE
4 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.