Esra Erol 4 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; ayrılık kararının ardından dün akşam neler yaşandı? Mehmet’in Mesude’den son isteği ne oldu? Mesude şimdi ne yapacak? Yanlış numara çevirdi, Ahmet’i tanıdı evlendi! Bir kez daha yanlış numara çevirdi, bu kez Temel’e kaçtı! Gülşan’ın yanına kaçtığı Temel ilk kez konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Nisan 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; ayrılık kararının ardından dün akşam neler yaşandı? Mehmet'in Mesude'den son isteği ne oldu? Mesude şimdi ne yapacak? Yanlış numara çevirdi, Ahmet'i tanıdı evlendi! Bir kez daha yanlış numara çevirdi, bu kez Temel'e kaçtı! Gülşan'ın yanına kaçtığı Temel ilk kez konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.