Esra Erol 4 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir aile, bir yenge ve sonu gelmeyen şüpheli ölümler! Yenge Besime’nin kayınbiraderini kaçırmasıyla devam eden olaylar sarmalı! Peş peşe canına kıyan kardeşler yengelerinin mi yoksa ailelerinin mi kurbanı oldu? Kim doğruları söylüyor? Eşlerini bıraktılar, abi kardeşe kaçtılar! Taraflar stüdyoda buluştu, herkes kozlarını paylaştı! Eşlerini terk edip abi kardeşe kaçan Selda ve Ayşegül şimdi ne yapacak? Hafta sonu yaşananlara şoke olacaksınız! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir aile, bir yenge ve sonu gelmeyen şüpheli ölümler! Yenge Besime'nin kayınbiraderini kaçırmasıyla devam eden olaylar sarmalı! Peş peşe canına kıyan kardeşler yengelerinin mi yoksa ailelerinin mi kurbanı oldu? Kim doğruları söylüyor? Eşlerini bıraktılar, abi kardeşe kaçtılar! Taraflar stüdyoda buluştu, herkes kozlarını paylaştı! Eşlerini terk edip abi kardeşe kaçan Selda ve Ayşegül şimdi ne yapacak? Hafta sonu yaşananlara şoke olacaksınız! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.