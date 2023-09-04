04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 4 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 4 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 16:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir aile, bir yenge ve sonu gelmeyen şüpheli ölümler! Yenge Besime’nin kayınbiraderini kaçırmasıyla devam eden olaylar sarmalı! Peş peşe canına kıyan kardeşler yengelerinin mi yoksa ailelerinin mi kurbanı oldu? Kim doğruları söylüyor? Eşlerini bıraktılar, abi kardeşe kaçtılar! Taraflar stüdyoda buluştu, herkes kozlarını paylaştı! Eşlerini terk edip abi kardeşe kaçan Selda ve Ayşegül şimdi ne yapacak? Hafta sonu yaşananlara şoke olacaksınız! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir aile, bir yenge ve sonu gelmeyen şüpheli ölümler! Yenge Besime'nin kayınbiraderini kaçırmasıyla devam eden olaylar sarmalı! Peş peşe canına kıyan kardeşler yengelerinin mi yoksa ailelerinin mi kurbanı oldu? Kim doğruları söylüyor? Eşlerini bıraktılar, abi kardeşe kaçtılar! Taraflar stüdyoda buluştu, herkes kozlarını paylaştı! Eşlerini terk edip abi kardeşe kaçan Selda ve Ayşegül şimdi ne yapacak? Hafta sonu yaşananlara şoke olacaksınız! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 4 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 4 Eylül Pazartesi
Esra Erol 1 Eylül Cuma tek parça izle
Esra Erol 1 Eylül Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Ağustos Salı tek parça izle
Esra Erol 29 Ağustos Salı tek parça izle
Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 16 Haziran Cuma
Esra Erol 16 Haziran Cuma
Esra Erol 15 Haziran Perşembe İzle
Esra Erol 15 Haziran Perşembe İzle
Esra Erol 13 Haziran Salı
Esra Erol 13 Haziran Salı
Esra Erol 12 Haziran yayın izle
Esra Erol 12 Haziran yayın izle
Esra Erol 9 Haziran Cuma yayın izle
Esra Erol 9 Haziran Cuma yayın izle
Esra Erol 7 Haziran Çarşamba izle
Esra Erol 7 Haziran Çarşamba izle
Esra Erol 6 Haziran Salı izle
Esra Erol 6 Haziran Salı izle
Esra Erol 5 Haziran Pazartesi izle
Esra Erol 5 Haziran Pazartesi izle
Daha Fazla Video Göster