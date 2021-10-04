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Esra Erol 4 Ekim Pazartesi yayın izle

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Giriş: 04.10.2021 16:43
Güncelleme:05.10.2021 00:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Ayşegül patronuna kaçtı, ortalık karıştı! Özkan’ın karısı Ayşegül canlı yayına geldi! Kocasıyla Abdülhekim’i dolandırmaya kalktı, dolandıracağı adama aşık olup kocası Ersin’i terk etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 ay önce kızını kaybetti, ardından diğer kızı Gülşah Akan Adar’a kaçtı! Filiz Hanım isyan etti! Kim doğruyu söylüyor? Anne kız karşı karşıya gelecek! 32 yıllık kocası Filiz’le kaçtı, o öfkeden çileden çıktı! Cemile kocası Abdullah ve Filiz’le canlı yayında hesaplaştı, herkes onları konuştu! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Ayşegül patronuna kaçtı, ortalık karıştı! Özkan'ın karısı Ayşegül canlı yayına geldi! Kocasıyla Abdülhekim'i dolandırmaya kalktı, dolandıracağı adama aşık olup kocası Ersin'i terk etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 ay önce kızını kaybetti, ardından diğer kızı Gülşah Akan Adar'a kaçtı! Filiz Hanım isyan etti! Kim doğruyu söylüyor? Anne kız karşı karşıya gelecek! 32 yıllık kocası Filiz'le kaçtı, o öfkeden çileden çıktı! Cemile kocası Abdullah ve Filiz'le canlı yayında hesaplaştı, herkes onları konuştu! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

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4 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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