Esra Erol 4 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Ayşegül patronuna kaçtı, ortalık karıştı! Özkan’ın karısı Ayşegül canlı yayına geliyor! Kocasıyla Abdülhekim’i dolandırmaya kalktı, dolandıracağı adama aşık olup kocası Ersin’i terk etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 ay önce kızını kaybetti, ardından diğer kızı Gülşah Akan Adar’a kaçtı! Filiz Hanım isyan etti! Kim doğruyu söylüyor? Anne kız karşı karşıya gelecek! 32 yıllık kocası Filiz’le kaçtı, o öfkeden çileden çıktı! Cemile kocası Abdullah ve Filiz’le canlı yayında hesaplaşacak, herkes onları konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; karısı Ayşegül patronuna kaçtı, ortalık karıştı! Özkan'ın karısı Ayşegül canlı yayına geliyor! Kocasıyla Abdülhekim'i dolandırmaya kalktı, dolandıracağı adama aşık olup kocası Ersin'i terk etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 ay önce kızını kaybetti, ardından diğer kızı Gülşah Akan Adar'a kaçtı! Filiz Hanım isyan etti! Kim doğruyu söylüyor? Anne kız karşı karşıya gelecek! 32 yıllık kocası Filiz'le kaçtı, o öfkeden çileden çıktı! Cemile kocası Abdullah ve Filiz'le canlı yayında hesaplaşacak, herkes onları konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.