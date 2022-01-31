Esra Erol 31 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Arzu’nun en büyük hayalini Esra Erol gerçekleştirdi. Arzu’nun annesi Hafize’nin yeni hayatının ilk günü! Tek istekleri evlatlarını yanlıştan döndürmekti, kızları için gözyaşı döktüler! 18 yaşındaki kızları evli, çocuklu, 40 yaşındaki Kadir’e gitmesin diye isyan ettiler! Elif şuan nerede? Öz dayısı tarafından istismar edilen 18 yaşındaki genç kızla ilgili çok önemli gelişme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Arzu'nun en büyük hayalini Esra Erol gerçekleştirdi. Arzu'nun annesi Hafize'nin yeni hayatının ilk günü! Tek istekleri evlatlarını yanlıştan döndürmekti, kızları için gözyaşı döktüler! 18 yaşındaki kızları evli, çocuklu, 40 yaşındaki Kadir'e gitmesin diye isyan ettiler! Elif şuan nerede? Öz dayısı tarafından istismar edilen 18 yaşındaki genç kızla ilgili çok önemli gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.