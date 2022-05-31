Esra Erol 31 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Taner’in annesi ilk kez konuşacak! Fadime Hanım bu evliliğe onay veriyor mu? Sosyal medyada türkü sevenler grubunda tanıştılar! Biri kocasından ve çocuklarından vazgeçti, diğeri karısını terk etti evdeki tüm eşyaları sattı! Bugün büyük gün! Kadir’in karısı Şengül ve beraber kaçtığı Ali geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mayıs 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Taner'in annesi ilk kez konuşacak! Fadime Hanım bu evliliğe onay veriyor mu? Sosyal medyada türkü sevenler grubunda tanıştılar! Biri kocasından ve çocuklarından vazgeçti, diğeri karısını terk etti evdeki tüm eşyaları sattı! Bugün büyük gün! Kadir'in karısı Şengül ve beraber kaçtığı Ali geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.