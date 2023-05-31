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Esra Erol 31 Mayıs Çarşamba yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 31 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çocuklarıyla bir başına kalan Erdi'nin Ayfer'den herkesi şoke edecek son isteği ne? Çocuklarından, kocasından, ailesinden vazgeçti, evden gitti! Ayten Memduh için mi evi terk etti? Memduh hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...
ESRA EROL 31 MAYIS ÇARŞAMBA YAYIN İZLE
31 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.