Esra Erol 31 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Yağmur ve Cüneyt barıştı, annesi Sıdıka’nın itirafı ortalığı karıştırdı! Yağmur ilişkiyi reddetti, Cüneyt karısına güvendiğini söyledi, yayından sonra yaşananlar herkesi şoke etti! Dün akşam yaşananlar canlı yayında! Ramazan kaçtı karısı Zerda kovaladı! “Seni almadan buradan gitmem” diyen Zerda Ramazan’ı ikna edebilecek mi? Hafta sonu yaşananlar ve Ramazan’la ilgili bomba iddialar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Ekim 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Yağmur ve Cüneyt barıştı, annesi Sıdıka'nın itirafı ortalığı karıştırdı! Yağmur ilişkiyi reddetti, Cüneyt karısına güvendiğini söyledi, yayından sonra yaşananlar herkesi şoke etti! Dün akşam yaşananlar canlı yayında! Ramazan kaçtı karısı Zerda kovaladı! "Seni almadan buradan gitmem" diyen Zerda Ramazan'ı ikna edebilecek mi? Hafta sonu yaşananlar ve Ramazan'la ilgili bomba iddialar! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.