Esra Erol 30 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; eve dönme kararı alan Merve yine mi vazgeçti? Büyük yüzleşmede son perde! Hiç yan yana gelmedi, bir kez bile buluşmadı ama aşık olup gönlünü kaptırdı, kredi bile çekti! Tüm parasını ona verdi! Görme engelli Süreyya’nın aşık olduğu Cesim Aşan canlı yayında! Karısı 13 Mayıs’ta ortadan kayboldu, Şengül’ü Esra Erol buldu! Halil canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Halil karısı Şengül’le canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; eve dönme kararı alan Merve yine mi vazgeçti? Büyük yüzleşmede son perde! Hiç yan yana gelmedi, bir kez bile buluşmadı ama aşık olup gönlünü kaptırdı, kredi bile çekti! Tüm parasını ona verdi! Görme engelli Süreyya'nın aşık olduğu Cesim Aşan canlı yayında! Karısı 13 Mayıs'ta ortadan kayboldu, Şengül'ü Esra Erol buldu! Halil canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Halil karısı Şengül'le canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.