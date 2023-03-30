30 Mart 2023, Perşembe
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Esra Erol 30 Mart Perşembe canlı izle

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Giriş: 30.03.2023 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (30 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mesude aşkı uğruna evini 30 bin TL'ye sattı. Ortada ne para ne aşk kaldı... Mehmet aşkını haykırmaya devam etti. Mesude ne yapacak? Büyük aşkı Nihat iddialara ne cevap verecek? Çok konuşulan hesaplaşmada büyük son! Zeynep, Hakan ve Aziz... Kim doğruyu söylüyor? Şahitler konuşacak gerçekler ortaya çıkacak! Hakan ile Zeynep'in yaşadığı o köyden canlı yayın... Bir garip kayıp hikayesi... Günlerdir ne gören ne de sesini duyan oldu. 11 Mart'tan beri kayıp olan Emre nerede? Başına bir iş mi geldi? Kimsenin aklına gelmeyecek son dakika gelişmesi. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (30 Mart 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mesude aşkı uğruna evini 30 bin TL'ye sattı. Ortada ne para ne aşk kaldı... Mehmet aşkını haykırmaya devam etti. Mesude ne yapacak? Büyük aşkı Nihat iddialara ne cevap verecek? Çok konuşulan hesaplaşmada büyük son! Zeynep, Hakan ve Aziz... Kim doğruyu söylüyor? Şahitler konuşacak gerçekler ortaya çıkacak! Hakan ile Zeynep'in yaşadığı o köyden canlı yayın... Bir garip kayıp hikayesi... Günlerdir ne gören ne de sesini duyan oldu. 11 Mart'tan beri kayıp olan Emre nerede? Başına bir iş mi geldi? Kimsenin aklına gelmeyecek son dakika gelişmesi. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL'DA 30 MART 2023 CANLI İZLE

30 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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