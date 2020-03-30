Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 20 yıllık karısı Fatma Bekir’i affedecek mi? Doğuma günler kala 2,5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşı döken Gonca ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 gündür haber alınamayan Tülay ve 2,5 yaşındaki kızı nerede? 18 yaşındaki evli kızı Didem 7 aylık bebeğini evde 1,5 yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Anne Zehra Hanımın isyanı! Karısı Nurdan 3 yaşındaki kızlarını da alarak ortadan kayboldu! 18 gündür karısından ve kızından haber alamayan Muharrem Beyin isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 20 yıllık karısı Fatma Bekir'i affedecek mi? Doğuma günler kala 2,5 yaşındaki evladına kavuşmak için gözyaşı döken Gonca ile ilgili son dakika gelişmesi! 24 gündür haber alınamayan Tülay ve 2,5 yaşındaki kızı nerede? 18 yaşındaki evli kızı Didem 7 aylık bebeğini evde 1,5 yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Anne Zehra Hanımın isyanı! Karısı Nurdan 3 yaşındaki kızlarını da alarak ortadan kayboldu! 18 gündür karısından ve kızından haber alamayan Muharrem Beyin isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 30 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN

30 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.