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Esra Erol 30 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 30.11.2021 16:57
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Burcu’nun 22 yıldır görmediği annesini buldu! Hasret canlı yayında son bulacak! Yunus Özdemir tarafından kaçırılan Melike nerede? Fatma Teyze kızı ve Yunus ile yüzleşecek! Akılalmaz olayda yüzleşme vakti! Mevlüt ve Emine ilk kez karşı karşıya gelecek! Ailesine dönen Fatma’nın son hali herkesi şaşkına çevirecek! Gördüklerinize inanamayacaksınız! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Kasım 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Burcu'nun 22 yıldır görmediği annesini buldu! Hasret canlı yayında son bulacak! Yunus Özdemir tarafından kaçırılan Melike nerede? Fatma Teyze kızı ve Yunus ile yüzleşecek! Akılalmaz olayda yüzleşme vakti! Mevlüt ve Emine ilk kez karşı karşıya gelecek! Ailesine dönen Fatma'nın son hali herkesi şaşkına çevirecek! Gördüklerinize inanamayacaksınız! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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