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Esra Erol 30 Ekim Pazartesi yayın izle

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Giriş: 30.10.2023 16:47
Güncelleme:31.10.2023 02:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; “bu evliliğe bir şans daha veriyoruz” diyen Yağmur ve Cüneyt çifti şimdi ne yapacak? Bugün öyle biri konuşacak ki yer yerinden oynayacak? Ramazan kaçtı karısı Zerda kovaladı! “Seni almadan buradan gitmem” diyen Zerda Ramazan’ı ikna edebilecek mi? Hafta sonu yaşananlar ve Ramazan ile ilgili bomba iddialar ile “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; "bu evliliğe bir şans daha veriyoruz" diyen Yağmur ve Cüneyt çifti şimdi ne yapacak? Bugün öyle biri konuşacak ki yer yerinden oynayacak? Ramazan kaçtı karısı Zerda kovaladı! "Seni almadan buradan gitmem" diyen Zerda Ramazan'ı ikna edebilecek mi? Hafta sonu yaşananlar ve Ramazan ile ilgili bomba iddialar ile "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 30 EKİM YAYIN İZLE

30 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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