Esra Erol 30 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Arzu ve annesi için tek yürek oldu! Anne kıza herkesin tanıdığı o isimden bir müjde daha! Songül Muzaffer’i affedecek mi? Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Gülperi son sözü söylemeye, son noktayı koymaya geliyor! Battaniye ve iki yastığı aldı, Mehmet’e kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti! Nail ve karısı Rabia canlı yayında yüz yüze gelecek! 21 yıllık kocası sosyal medyadan tanıştığı Ümmühan ile kaçtı! Necla Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Arzu ve annesi için tek yürek oldu! Anne kıza herkesin tanıdığı o isimden bir müjde daha! Songül Muzaffer'i affedecek mi? Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Gülperi son sözü söylemeye, son noktayı koymaya geliyor! Battaniye ve iki yastığı aldı, Mehmet'e kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti! Nail ve karısı Rabia canlı yayında yüz yüze gelecek! 21 yıllık kocası sosyal medyadan tanıştığı Ümmühan ile kaçtı! Necla Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.