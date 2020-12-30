CANLI İZLE: Esra Erol 30 Aralık Çarşamba

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Esra Erol 30 Aralık Çarşamba canlı yayın izle - 30.12.2020

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Giriş: 30.12.2020 16:51
Güncelleme:30.12.2020 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Erdi büyük aşkım dediği Ayfer’le canlı yayına geliyor! Nikaha bir gün kala İsmail’i terk etti, eski sevgilisi Şükrü’ye kaçtı! İsmail Ebru ile karşı karşıya gelecek! Çocuklarını bırakıp ablasıyla birlikte ortadan kayboldu, görüntüleriyle herkesi şoke etti! Serhan’ın her yerde aradığı karısı Leyla ve baldızı ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! İlyas ve Gülşen barışacak mı yoksa bu yuva yıkılacak mı? Kıbrıs’a üniversiteye gidiyorum deyip ortadan kaybolan Fazilet Kanat nerede? Fazilet’in babası duyduklarından dolayı hayatının şokunu yaşadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Erdi büyük aşkım dediği Ayfer'le canlı yayına geliyor! Nikaha bir gün kala İsmail'i terk etti, eski sevgilisi Şükrü'ye kaçtı! İsmail Ebru ile karşı karşıya gelecek! Çocuklarını bırakıp ablasıyla birlikte ortadan kayboldu, görüntüleriyle herkesi şoke etti! Serhan'ın her yerde aradığı karısı Leyla ve baldızı ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! İlyas ve Gülşen barışacak mı yoksa bu yuva yıkılacak mı? Kıbrıs'a üniversiteye gidiyorum deyip ortadan kaybolan Fazilet Kanat nerede? Fazilet'in babası duyduklarından dolayı hayatının şokunu yaşadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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