Esra Erol 3 Şubat Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Şubat Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hayriye teyzenin hedefinde bu kez Mevla olacak! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Hatice Hanım damadını istemedi, evine dönmezse kızını ve doğacak torununu reddetti! Küslük bitecek mi? Milyonlar onun kararını bekledi, o düşünmek için zaman istedi! Mevla Salih’i affedecek mi? Kocası Barış Uçar velayeti Fatma’da olan 4 yaşındaki kızlarını kaçırdı! Fatma’nın kızıyla ilgili son dakika gelişmesi! Mustafa annesi ve kardeşine hangi haberi gönderdi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Şubat Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hayriye teyzenin hedefinde bu kez Mevla olacak! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Hatice Hanım damadını istemedi, evine dönmezse kızını ve doğacak torununu reddetti! Küslük bitecek mi? Milyonlar onun kararını bekledi, o düşünmek için zaman istedi! Mevla Salih'i affedecek mi? Kocası Barış Uçar velayeti Fatma'da olan 4 yaşındaki kızlarını kaçırdı! Fatma'nın kızıyla ilgili son dakika gelişmesi! Mustafa annesi ve kardeşine hangi haberi gönderdi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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