Esra Erol 3 Ocak Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bebeğini de aldı Bahattin’e kaçtı, annesi Nezihe Hanım isyan etti! Anne kız günler sonra stüdyoda yüzleşecek! Karısı Sevda evli olan patronu Salih’le kaçtı! Karı koca ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kocası Erhan hem Melek’le hem de Cemile ile yaşayacak! Esra’nın tek isteği karısı Erhan’dan boşanmak! İşe gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! Kızı Zeynep’ten hiçbir haber alamayan annenin feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bebeğini de aldı Bahattin'e kaçtı, annesi Nezihe Hanım isyan etti! Anne kız günler sonra stüdyoda yüzleşecek! Karısı Sevda evli olan patronu Salih'le kaçtı! Karı koca ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kocası Erhan hem Melek'le hem de Cemile ile yaşayacak! Esra'nın tek isteği karısı Erhan'dan boşanmak! İşe gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! Kızı Zeynep'ten hiçbir haber alamayan annenin feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.