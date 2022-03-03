Esra Erol 3 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; “param bitti, aşk bitti, kocam beni terk etti” dedi, isyan etti! Safiye kocası Mehmet arasında büyük yüzleşme! Türkiye’nin konuştuğu olayda ikinci perde! Mustafa ve Demet bir kez daha karşı karşıya! Emre’nin hiç görmediği abisini Esra Erol buldu! 19 yaşındaki Emre abisi Mesut’u ilk kez görecek! Ceylan evlenmekten vaz mi geçti? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Mart 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; "param bitti, aşk bitti, kocam beni terk etti" dedi, isyan etti! Safiye kocası Mehmet arasında büyük yüzleşme! Türkiye'nin konuştuğu olayda ikinci perde! Mustafa ve Demet bir kez daha karşı karşıya! Emre'nin hiç görmediği abisini Esra Erol buldu! 19 yaşındaki Emre abisi Mesut'u ilk kez görecek! Ceylan evlenmekten vaz mi geçti? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.